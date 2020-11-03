  • $8,4046
  • 9,8665
  • 515.582
  • 1150.71
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Yalanları ortaya çıktı... FETÖ'cüyü en çok Alman Büyükelçi ziyaret etmiş
03 Kasım 2020 Salı 23:57 | Son Güncelleme:

Yalanları ortaya çıktı... FETÖ'cüyü en çok Alman Büyükelçi ziyaret etmiş

Yalanları ortaya çıktı... FETÖ'cüyü en çok Alman Büyükelçi ziyaret etmiş

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın, görüşmelerine sınırlama getirildiği iddialarını, kayıtlar yalanladı. Altaylı'nın 541 kez ziyaretçi görüşmesi yaptığı belirlendi.

FETÖ yöneticiliği ve casusluk suçlamasıyla yargılanmasına devam edilen eski istihbaratçı Enver Altaylı, sağlık sorunlarına rağmen tedavisinin yapılmadığı ve tehlikeli tutuklu statüsünde tecrit edildiğini öne sürdü. Mahkemenin talebi üzerine Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu yönetimi, Altaylı’nın cezaevi koşulları, ziyaretçi trafiği, sağlanan sağlık hizmeti, telefon ve mektuplaşmalarına ilişkin yüzlerce sayfayı bulan evrakı mahkemeye gönderdi. Belgelere göre, Altaylı, tutuklandıktan 4 gün sonra cezaevindeki devlet hastanesine götürüldü. Bugüne kadar 17 kez hastaneye gitti, iki sefer de davet edilmesine rağmen hastaneye gitmek istemedi.

1570 DK ARAMA YAPTI

Altaylı, 5 Ekim 2017’den 12 Ekim 2020’ye kadar bin 570 dakika telefon görüşmesi yaptı. Bugüne kadar 541 kez ziyaretçi görüşüne çıktı. Aile bireylerinin yanı sıra Alman Büyükelçi Martin Erdmann’ın 9 kez ziyaret ettiği Altaylı ile 469 dakika görüştü. Ataşe Malin Brügemann’ın tercümanla birlikte 7 kez Altaylı’yı ziyaret etti, görüşme 90 dakika sürdü.

<p>İzmir'de yıkıcı depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 98 santimetre b

98 santimetre boyuyla girilmesi zor dehlizlere giriyor... Enkaz çalışmalarında duygulandıran mücadele

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Küçük kızın vücudu gün geçtikçe taşa dönüşüyor

ABD'de seçim korkusu! Yağma ve protestolar için böyle önlem aldılar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.