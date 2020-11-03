Yalanları ortaya çıktı... FETÖ'cüyü en çok Alman Büyükelçi ziyaret etmiş

FETÖ yöneticiliği ve casusluk suçlamasıyla yargılanmasına devam edilen eski istihbaratçı Enver Altaylı, sağlık sorunlarına rağmen tedavisinin yapılmadığı ve tehlikeli tutuklu statüsünde tecrit edildiğini öne sürdü. Mahkemenin talebi üzerine Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu yönetimi, Altaylı’nın cezaevi koşulları, ziyaretçi trafiği, sağlanan sağlık hizmeti, telefon ve mektuplaşmalarına ilişkin yüzlerce sayfayı bulan evrakı mahkemeye gönderdi. Belgelere göre, Altaylı, tutuklandıktan 4 gün sonra cezaevindeki devlet hastanesine götürüldü. Bugüne kadar 17 kez hastaneye gitti, iki sefer de davet edilmesine rağmen hastaneye gitmek istemedi.

1570 DK ARAMA YAPTI



Altaylı, 5 Ekim 2017’den 12 Ekim 2020’ye kadar bin 570 dakika telefon görüşmesi yaptı. Bugüne kadar 541 kez ziyaretçi görüşüne çıktı. Aile bireylerinin yanı sıra Alman Büyükelçi Martin Erdmann’ın 9 kez ziyaret ettiği Altaylı ile 469 dakika görüştü. Ataşe Malin Brügemann’ın tercümanla birlikte 7 kez Altaylı’yı ziyaret etti, görüşme 90 dakika sürdü.