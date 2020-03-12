Virüse karşı hijyen seferberliği! Peki vatandaşımız ne kadar hazırlıklı?

GÜRKAN ATA - ENDER TÜRKKAN - SONER KAN



KORONAVİRÜSTEN KORUNMANIN 10 KURALI

1- Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla ovarak yıkayın.

2- Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın.

3- Su ve sabun bulunamıyorsa, alkol bazlı dezenfektan kullanın.

4- Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendille kapatın, mendili çöpe atın.

5- Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın.

6- Hastalarla aynı tabaktan yemek yemek, aynı bardağı paylaşmak veya yakın temastan kaçının.

7- Kapı kolları ve oyuncaklar gibi sık dokunulan yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

8- Riskli bölgelere seyahat edilmesi gerekiyorsa hayvanlarla temas öncesi ve sonrası düzenli olarak ellerinizi yıkayın.

9- Tokalaşmayın, sarılmayın. Kişisel eşyaları ortak kullanmayın.

10- Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

14 GÜN KURALI

Son 14 gün içinde yurtdışına çıktıysanız uyarıları dikkate alın:

• Ateş ve öksürük yoksa bile 14 gün evden çıkmayın.

• Evden çıkacaksanız mutlaka maske takın.

• Toplu taşıma kullanmayın.

• Ziyaretçi kabul etmeyin.

• Ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın.

• Ayrı tabak kullanın.

• Evde de tıbbi maske takın.

NASIL BULAŞIR?



Hapşırma ve öksürme ile yayılan damlacıkları solumak; 5-12 saat yaşayabildiği yüzeylere dokunmak.

NASIL ANLAŞILIR?



İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı ve ishal. İleri aşamada zatürree ve böbrek yetmezliği.

KİMLER İÇİN RİSK?



Sağlıklı çocuklar ve gençler iyileşiyor; ancak diyabet, kanser, akciğer hastalığı olanlar ile 60 yaş üzerinde risk yüksek.

VATANDAŞIMIZ NE KADAR HAZIRLIKLI?



AKŞAM muhabirleri, Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlara ‘Koronavirüs’ü ne kadar tanıyoruz, önlemleri biliyor muyuz?’ sorusunu sordu. İşte oevaplar:



İŞTE O CEVAPLAR



Tuğba Kazan (31): Çin’den yayıldığını biliyorum. Dezenfektan ve anti bakteriyel kullanıyoruz. İnsanlarla temastan kaçınıp, tokalaşma ve kalabalık yerlerden kaçınıyoruz ama yine de korkuyorum.

Metehan Aktar (19): Çok fazla bilgim yok, o yüzden tedbir de almıyorum. Virüsten korkum da yok. Adana sıcak bir memleket, yazın 45 dereceyi gördüğü için rahatım.

Hakan Kaspüreli (51): Aslan, yattığı yerden belli olur. ‘Temizlik imandan gelir’ derler.

Yücel Karakuş (44): Herhalde bir hastalık. Yüksek ateş ve öksürüğün bunun en önemli belirtisi olduğu söyleniyor.

Bilal Uludağ (65): Gribin yeni bir türü. O kadar da ölümcül olduğunu düşünmüyorum. Tedbirliyiz.

Ahmet Yıldırım (57): Sürekli ellerimizi yıkıyoruz. Cebimizde kolonya ve ıslak mendille dolaşıp, toplu alanlardan uzak durup, tokalaşmaktan da kaçınıyoruz. Türkiye, hijyene önem veren ülke.

KOLONYA KUYRUĞU



Vatandaşlar dün kolonyacılara akın etti, uzun kuyruklar oluştu. Eczaneler de doldu taştı, dezenfektan, kolonya, maskeler yok sattı.

HAVADA, DENİZDE KOVİD-19 ÖNLEMİ



Pegasus Havayolları, filosunda yer alan uçakları dezenfeksiyon işlemi uyguladı, koltuk başlıklarını her sefer sonrası değiştirdi. TCDD ise İstanbul-Sofya seferlerini iptal etti. Balıkesir Ayvalık’tan, Yunanistan’ın Midilli Adası’na deniz ulaşımını sağlayan şirketler seferlerini durdurdu.

ÜNİVERSİTELERDEN ‘VİRÜS’ TATİLİ KARARI



İstanbul Kadir Has Üniversitesi, eğitime ara verdiğini duyurdu. MEF ve Bahçeşehir Üniversitesi derslere online devam etme kararı aldı. Boğaziçi Üniversitesi ise bahar tatilini, 16-29 Mart tarihleri arasına çekti.