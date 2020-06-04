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  3. Vekillikleri düşürülen HDP'li 2 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
04 Haziran 2020 Perşembe 22:09 | Son Güncelleme:

Vekillikleri düşürülen HDP'li 2 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Vekillikleri düşürülen HDP'li 2 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, Başsavcılık, Güven ve Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

FARİSOĞULLARI GÖZALTINA ALINDI

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Diyarbakır'ı terk etmeye çalışırken Şanlıurfa yolunda gözaltına alındı.

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Vekillikleri düşürülen HDP'li 2 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
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