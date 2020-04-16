Vefa Sosyal Destek Hattı numaraları nedir? 112 Vefa Sosyal Destek Hattı iletişim numaraları

Vefa Sosyal Destek Hattı numaraları nedir? sorusunun yanıtı yoğun bir şekile araştırılıyor. Corona virüs salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığınca 18-19 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bunun üzerine uvatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Vefa Sosyal Destek Hattı ve işleyiş biçimi merak edilmeye başladı. İşte tüm merak edilenler..

VEFA SOSYAL DESTEK HATTI NUMARALARI NEDİR?



Vefa Destek Hattı İstanbul'da tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçları karşılamak üzere kuruldu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili düzenlenen genelgeye göre; kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanma süreci, vali veya kaymakamların başkanlığında oluşturulan "Vefa Destek Grubu" tarafından yönetilecek. Bu grubun kararı, görevlendirmesi ve koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş ve STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecek.

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından bu kapsamda görevlendirilecek tüm kamu ve sivil görevlilere "görev belgesi-yaka kartı" düzenlenecek, bu görevlilerin isimleri ise görev alanları ilgili mahalle muhtarlarıyla paylaşılacak.

Ayrıca sokağa çıkması kısıtlanan, yasaklanan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu, temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde "Vefa İletişim Merkezi" görevlendirilecek.

VEFA SOSYAL DESTEK HATTI İLETİŞİM NUMARALARI:

Vefa İletişim Merkezi’nin İstanbul Anadolu yakası için düzenlenen telefon numaraları şu şekilde;





Vefa İletişim Merkezi’nin İstanbul Avrupa yakası için düzenlenen telefon numaraları ise şu şekilde;



