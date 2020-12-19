Van'da bir otomobilden çıktı: Tam 30 kilo

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelinilen bir otomobilde arama yaptı.

İHA'nın haberine göre, yapılan aramada, 60 paket halinde toplam 30 kilogram 750 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak A.Y. isimli şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.