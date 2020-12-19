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19 Aralık 2020 Cumartesi 13:22 | Son Güncelleme:

Van'da bir otomobilden çıktı: Tam 30 kilo

Van'da bir otomobilden çıktı: Tam 30 kilo

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelinilen bir otomobilde arama yaptı. 

İHA'nın haberine göre, yapılan aramada, 60 paket halinde toplam 30 kilogram 750 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak A.Y. isimli şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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