Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0859
  • 7,6964
  • 388.026
  • 97845.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Vahşice 7 köpeğe eziyet etti, çekinmeden görüntüleri yayınladı!

Vahşice 7 köpeğe eziyet etti, çekinmeden görüntüleri yayınladı!

Vahşice 7 köpeğe eziyet etti, çekinmeden görüntüleri yayınladı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sosyal medya hesabından beslediği köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşan M.O.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Karabağlar'da bir kişinin sosyal medya hesabından köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin M.O.T olduğunu belirledi. M.O.T. düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Şüphelinin eziyet ettiği 7 köpek ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra Karabağlar Belediyesi'ne ait barınağa götürüldü.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA


Marmaray'dan ilk kez yük treni geçti

Marmaray'dan ilk kez yük treni geçti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ambulans uçak ilk kez radyoaktif ürün taşımak için havalandı

İlk yurtiçi yük treni Marmaray tünelinden geçti