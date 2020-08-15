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  • Vahşi terör örgütü 36 yıldır kan döküyor! PKK ilk kurşunu sıktığı yerde lanetlendi
15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:47 | Son Güncelleme:

Vahşi terör örgütü 36 yıldır kan döküyor! PKK ilk kurşunu sıktığı yerde lanetlendi

Vahşi terör örgütü 36 yıldır kan döküyor! PKK ilk kurşunu sıktığı yerde lanetlendi

Hakkâri'de vatandaşlar, PKK'lı teröristlerin 36 yıl önce Şemdinli İlçesinde gerçekleştirdiği ilk silahlı saldırıyı lanetledi.

Terör örgütü PKK’nın 15 Ağustos 1984 akşamı saat 21.30’da Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği, Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın’ın şehit düştüğü, 9 asker ile 3 sivilin yaralandığı saldırı, aradan geçen zamana rağmen unutulmadı.

Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Şen, yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın 36 yıldır yurt içinde ve yurt dışında kan dökmeye devam ettiğini söyledi.

KARARLIYIZ BİTİRECEĞİZ

Terör örgütünün kanlı eylemleriyle binlerce kişinin yaşam hakkını elinden aldığını, binlerce çocuğu öksüz ve yetim, kadınları dul, anne ve babaları evlatsız bıraktığını belirten Şen, “Kararlıyız, bu terörü bitireceğiz. Şemdinli güvenlik korucuları ve halkı olarak terör örgütünü kınıyoruz. Kahrolsun PKK” dedi. 

<p>Aile, çocuğun gelişiminde oldukça önemlidir. Çocuğun kimliğini kazandığı ve sosyal değerlerini öğ

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