Uzun araç kuyruğu oluştu! Doğu Karadeniz'e 'çay göçü'

Üreticiler, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak, izin belgelerini aldı. Doğu Karadeniz’de 4 ilde başvuru sayılarıyla 50 bine ulaşan çay üreticileri, önceki gece yarısından itibaren memleketlerine doğru yola çıktı.

Çay bahçesi sahipleri Esenler’deki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar Rize ve Trabzon’a doğru yola çıktı.

Üreticiler, Samsun’un Havza ilçesinde uzun araç kuyruğu oluşturdu. Kontrol noktasında polis ekipleri, vatandaşların önce ateşlerini ölçtü ardından da izin belgelerini kontrol etti.

1 HAFTA KARANTİNA



İl pandemi kurullarınca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilen üreticiler, 1 hafta evlerinde karantinada kalacak.

50 BİN ÜRETİCİ GELECEK



Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanacak. Marketlerden köy ve mahallelere servisler yapılacak. Doğu Karadeniz’e 3 günde 50 bin çay üreticisi giriş yapacak. Üreticilerin yaklaşık 30 bini, Rize’ye gelecek. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, günde yaklaşık 1700 ‘Covid-19’ testi yapacak.

TAAHHÜTNAME İMZALATILIYOR



• Üreticilere, imzalatılan 14 maddelik taahhütnamede yer alan ifadeler:

• 30 gün süresince bölgeden ayrılmayacakları bildirilen üreticilere 7 gün evde kalma zorunluluk şart.

• 7 gün sonunda aileden bir kişi ihtiyaçları karşılamak için evden dışarı çıkabilecek.

• Test sonucu negatif çıkan aile bireyleri ise 7’nci günün sonunda hasat yapabilecek.

• Testi pozitif çıkanların tedavilerine başlanacak.

• Bu kişilerin çaylarını muhtarlık ve ziraat odaları organizasyonuyla toplattırılacak.

• 14 günün sonunda, testi negatif çıkan kişiler, normal hayata dönecek.