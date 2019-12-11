Uzmanlar anlattı: Fenomenler gençleri nasıl etkiliyor?

TM Dijital Haber Merkezi

İnternet herkes için kolayca erişilebilen bilgi ve sınırsız eğlence kaynağı sunuyor. Her yaş grubundan insan sanal dünyaya içerik üretmeye başlamış durumda bulunuyor. Üretilen içeriklerin fazla izlenmesi nedeniyle birçok insan fenomen olma şansı yakalıyor. Bu fenomenlerin kimisi yararlı, kimisi ise zararlı içerikler paylaşıyor.

TRT Haber’de Semih Kara’nın yapımcılığını üstlendiği “Güvenli Tık” programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TürkMedya Dijital Sosyal Medya Takım Lideri Enes Özdemir, “Fenomenlik, ünlü olmanın eşiğidir. Gençler üzerinde ciddi etkileri bulunmaktadır. Gençler onları rol model olarak görmeye başladı.” ifadelerini kullandı.

Programın diğer konukları Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kabakçı Yurdakul ve Salih Gümüş ise gençlerin yeni fenomenler keşfetmek, beğenmek ve beğenilmek adına uğraş verdiğine dikkat çekerek aileleri uyardı.

İşte programda uzmanların cevapladığı sorular:

Dijital Fenomenlik nedir?

“FENOMENLİK, ÜNLÜ OLMANIN EŞİĞİDİR”

Enes Özdemir: Dijital fenomenlik, ürettiği içerikler ile birçok insanı bir araya getirmeyi başaran kişi ve kuruluşlardır. Fenomenlik ünlü olmanın eşiğidir.

“BEĞENİLMEK, İÇERİKLERLE ANLAM BULUYOR”

Doç. Dr. Kabakçı Yurdakul: Gençlerin en önemli kaygısı aslında beğenmek ve beğenilmektir. Beğenilmek, fenomenlerin yaptığı içeriklerle anlam buluyor.

“KİTLELERİ KENDİLERİNE BAĞLAMAK İÇİN MANTIKSIZ İŞLER YAPIYORLAR”

Salih Gümüş: Farklı olmaya çalışan internet kullanıcıları, hızlı bir biçimde sosyal medya üzerinden yayınlamış oldukları videolarla bir kitle oluşturuyorlar. Bu kitleleri kendilerine bağlayabilmek adına da her gün ilginç, mantıklı olmayan çalışmalar yapıyor. İlginçliğin yanı sıra kötü olan kısım ise gençler fenomenleri örnek almaya başlıyorlar.

Fenomenler gençleri nasıl etkiliyor?

“GENÇLERİN GÖZÜNDE BİRER İDOLLER”

Enes Özdemir: Dijital dünyada fenomenlerin gençler üzerinde büyük etkisi var. Dönem dijital dönem, özellikle de gençler en çok YouTube ve Instagram fenomenlerini takip ediyor. Fenomenler yaptıkları içeriklerle milyonlarca gence dokunabiliyorlar. Onlar gençlerin gözünde birer idol aslında.

“DİJİTAL FENOMENLİK, GENÇLERİ İKİ BOYUTTA ETKİLİYOR”

Doç. Dr. Kabakçı Yurdakul: Dijital dünyada duygusal, fiziksel ve ruhsal olarak en çok etkinin gençler üzerinde olduğunu biliyoruz. Bunun için de dijital fenomenlerin gençlerin üzerinde ciddi etkileri var. Gençler aynı dili konuşmak adına da aynı fenomenleri takip etmek istiyorlar. Gençler farklı ilginç fenomenler bularak da kendi dijital fenomenlerini oluşturmak istiyorlar. Farklı, ilginç şeyler arayışına giren gençlerin üzerinde dijital fenomenler büyük etki yaratıyor.

Dijital fenomenlik aslında gençleri iki boyutta etkiliyor. Birincisi, kendi kişiliklerini oluşturmak adına etkiliyorlar. Gençleri rol model olarak etkileyebiliyorlar. Bu durum tabii ki olumlu ve olumsuz durumlarıyla birlikte geliyor. Bir diğer boyutu ise sosyal kabulü sağlamak için kendi ortamlarındaki dillerini ve sosyal kabullerini sağlamak için dijital fenomenlerden etkileniyorlar. Biliyor olmak, takip ediliyor olmak onlar için önemli bir kabul aracı haline dönüşüyor. O yüzden bu ortamın aktif bir takipçisi olmak istiyorlar. Özellikle izlenme oranları en yüksek olan dijital fenomenleri takip ediyor ve biliyor olmak istiyorlar.

“AİLELER ÖRNEK OLMALI”

Salih Gümüş: Video paylaşımlarında dünyada en sık kullanılan web sitesi Youtube. Burada ne kadar çok takipçi artışı elde ederlerse kendilerine de o kadar farklı roller biçmeye başlıyorlar. Burada önemli olan ebeveynlerin kontrolüdür.

Araştırarak doğru bilgi vermeyi amaçlayan YouTuberlar da var. Bunları tespit edip çocukları yönlendirmeleri de mümkündür. Çocukların takip ettiği fenomenlerin kimler olduklarını lütfen takip etsinler. Aileler baksınlar doğru kişiyi mi takip ediyor? Doğru bilgiler mi aktarıyor ya da çocuğunuz doğru kişiyi mi rol model almaya başladı?

Birinci örnek siz olmalısınız, ama siz onun dünyasından uzaktasınız, sanal dünyada daha çok zaman geçiriyor. Onun için onu kademeli olarak sanal dünyadan uzaklaştırmalı ve gerçek yaşamda ona rol model olacak insanları göstermelisiniz. Ona örnek olmalısınız.