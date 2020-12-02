Uyanık cerrahi yöntemi hayatını kurtardı

İzmir’de yaşayan 3 çocuk 6 torun sahibi emekli İhsan Gökçe, geçirdiği trafik kazası sonucu beyin kanaması geçirdi. Kalp yetmezliği, kronik akciğer hastalığı ve kan sulandırıcı ilaç kullanması nedeniyle genel anestezi altında ameliyatı yüksek riskli bulunan 85 yaşındaki Gökçe, “uyanık cerrahi” sayesinde hayat buldu. Doç. Dr. Ali Akay’ın uyguladığı uyanık cerrahi yöntemiyle ameliyat olan Gökçe, “Konuşa konuşa ameliyat oldum, güle oynaya evime döndüm. Bunca hastalıkla genel anestezi alsaydım dünya değiştirebilirdim” dedi. Doç. Dr. Akay, şunları söyledi: “Bu ameliyatla hastamız risk almadan hayati tehlikeyi atlattı. Bu yöntemi ileri yaş hastalarda, hareket ve konuşma merkezine yakın beyin tümörü olanlarda yıllardır uyguluyoruz.”