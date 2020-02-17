"Üst üste 73 resmi maçını kazanarak Guinness Dünya Rekorları'na giren kadın voleybol takımı hangisidir?" sorusu izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Üst üste 73 resmi maçını kazanarak Guinness Dünya Rekorları'na giren kadın voleybol takımı hangisidir?

A: Eczacıbaşı

B: Vakıfbank

C: Galatasaray

D: Fenerbahçe

Doğru cevap: B Vakıfbank