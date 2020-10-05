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05 Ekim 2020 Pazartesi 10:45 | Son Güncelleme:

Ursula von der Leyen koronavirüs şüphesiyle kendini tecrit etti

Ursula von der Leyen koronavirüs şüphesiyle kendini tecrit etti
AA

Koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle toplantıya katıldığını belirten AB Komisyon Başkanı von der Leyen, Kovid-19 şüphesiyle kendini tecrit etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle toplantıya katıldığı için kendisini tecrit ettiğini duyurdu.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle geçen hafta salı günü aynı toplantıya katıldığını belirtti.

"Yürürlükteki kurallar gereği kendimi yarın sabaha kadar tecrit ediyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, perşembe günü test yaptırdığını ve bunun sonucunun negatif çıktığını bildirdi. Von der Leyen, bugün yeniden test yaptırdığını ve sonucunu beklediğini kaydetti.

Von der Leyen, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişinin kim olduğu hakkında bilgi vermedi. AB Komisyonu Başkanı, geçen hafta perşembe ve cuma düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne de katılmıştı.

AB yönetiminden daha önce de AB Konseyi Başkanı Charles Michel, koruma ekibinden bir kişinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle bir hafta karantinada kalmıştı. Ayrıca iki komisyon üyesi de yine benzer nedenlerle karantinaya girdiklerini duyurmuştu.

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