Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,938
  • 6,5819
  • 295.258
  • 123556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ünlü şef Orhan Yeğen hayatını kaybetti

Ünlü şef Orhan Yeğen hayatını kaybetti

Ünlü şef Orhan Yeğen hayatını kaybetti

Amerika’da 42 yıldır yemek işinde olan Türk mutfağının ünlü isimlerinden aşçı Orhan Yeğen geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

ABD'ye 1970’lerin sonunda gelen ve New York restoran sektöründe 'Orhan Usta' olarak bilinen Türk mutfağının duayen şefi Yeğen'in vefatı Türk Amerikan toplumunu üzdü.

Yakınları, Yeğen’in alışveriş yaptığı süpermarkette kalp krizi geçirdiğini ve yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Hayata gözlerini 65 yaşında yuman Orhan Yeğen, New York Times başta olmak üzere ABD'nin değişik gazete ve gıda sektörü dergilerinde hakkında kaleme alınan övgü dolu yazılar sayesinde Türk mutfağının tanıtımında önemli rol üstlendi.

Yeğen’in cenazesinin memleketi Adana’da toprağa verileceği öğrenildi.

(AA)


Serdar Chloe'yi unutamıyor
Defne Samyeli'den şaşırtan evlilik açıklaması!
Adanalı dizisinin Pınar'ı estetikle bambaşka biri oldu!
Şeyma Subaşı takipçilerine isyan etti!
Ünlü sunucu sosyal medyanın diline düştü!
<p>Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, 20 bin nüfuslu Dereli ilçesinde 5 yıl önce keşfedi

5 Yıl Önce Keşfedilen Mavi Göl, 1 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Bitlis'te güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor

ABD'ye gitmek için yola çıkan binlerce göçmen Meksika sınırında