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  3. Üniversiteli Sefa kazada öldü, o selfie çekti!

Üniversiteli Sefa kazada öldü, o selfie çekti!

Üniversiteli Sefa kazada öldü, o selfie çekti!

Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Sefa Cinkavuk (21) yaşamını yitirdi. Yoldan geçerken kazayı görüp duran ve selfie çeken İ.Ö., 'Maalesef motorcu rahmetli oldu gibi' diye paylaşımda bulundu.

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Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Sefa Cinkavuk (21) yaşamını yitirdi. Yoldan geçerken kazayı görüp duran ve selfie çeken İ.Ö., 'Maalesef motorcu rahmetli oldu gibi' diye paylaşımda bulundu.

Kaza, öğle saatlerinde Karabük - Zonguldak yolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sefa Cinkavuk'un kullandığı 06 FR 4867 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Şevki Kar idaresindeki 81 EA 801 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yola savrulan Sefa Cinkavuk kanlar içerinde kaldı. Yoldan geçerken kazayı görüp duran sürücülerden İ.Ö., selfie çekerek sosyal medya hesabından 'Maalesef motorcu rahmetli oldu gibi' diye paylaşımda bulundu.

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sefa Cinkavuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

 

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