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  3. Üniversite kütüphaneleri 7/24 online

Üniversite kütüphaneleri 7/24 online

Üniversite kütüphaneleri 7/24 online

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine ziyarete kapanan kütüphaneler, 56. Kütüphane Haftasını “Evde Kal” çağrısına uyarak sosyal medya üzerinden kutluyor.

Yurt içi ile yurt dışında birçok üniversite ve belediye tarafından oluşturulan dijital kütüphaneler de bu dönemde evde kalan kitapseverlerin ziyaretine açıldı. İTÜ: www.kutuphane.itu.edu.tr, İstinye Üniversitesi: “İdeal Online”, İstanbul Zaim Üniversitesi: www.izu.edu.tr/arastirma/kutuphane/izu-kutuphane, Maltepe Üniversitesi: “kutuphane.maltepe.edu.tr”, Marmara Üniversitesi, “kutuphane.marmara.edu.tr.” 


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