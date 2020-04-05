Üniversite kütüphaneleri 7/24 online

Yurt içi ile yurt dışında birçok üniversite ve belediye tarafından oluşturulan dijital kütüphaneler de bu dönemde evde kalan kitapseverlerin ziyaretine açıldı. İTÜ: www.kutuphane.itu.edu.tr, İstinye Üniversitesi: “İdeal Online”, İstanbul Zaim Üniversitesi: www.izu.edu.tr/arastirma/kutuphane/izu-kutuphane, Maltepe Üniversitesi: “kutuphane.maltepe.edu.tr”, Marmara Üniversitesi, “kutuphane.marmara.edu.tr.”