Umrecilere karantina

Umreden dönen vatandaşlardan birinde koronavirüse rastlandığının açıklanmasının ardından dün itibarıyla umreden dönenler için büyük bir karantina tedbiri alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve Konya’da karantinaya alınan vatandaş sayısının 10 bin 330 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, “Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi, şüphelilerin testleri yapıldı” dedi.

YURTLARDA KALACAKLAR

Ankara’da umreden dönen kafileyi taşıyan uçak, önceki gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Sağlık ekipleri, ambulanslarla aprona girerek tarama yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Konya ve Ankara’da yurtlar karantina sürecine uygun hale getirildi” denildi. Öte yandan açıklamada, yurttaki öğrencilerin başka yurtlara nakillerinin sağlandığı belirtildi.

Gece geç saatlerde yurt öğrencilerine haber veren görevliler, öğrencilerin yurdu boşaltmasını istedi.

1800 YOLCU YERLEŞTİRİLDİ



Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşlardan beşinde hastalık belirtisi görülmesi üzerine virüs karantinasının uygulandığı Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde kontrol altına alındığını açıkladı. Şahin, “Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. 1800 yolcumuzu yurtlara yerleştirdik. 1700 yolcu daha bekliyoruz” diye konuştu.

PANİK YOK, TEDBİR VAR



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, “Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Hepimizin ortak mesuliyeti” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİDEN ÜCRET ALINMAYACAK



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umreden dönen vatandaşların yurtlarda karantinaya alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Misafirlerimizi ağırladıktan sonra en hijyenik şekle getirilecek. 10 bine yakın vatandaşımız yurtlara yerleştirildi. Yurtta kalmayan öğrencilerden ücret alınmayacak” dedi.

YURTLARIN İSİMLERİ VE KAPASİTE SAYISI ŞÖYLE:



Şehit Özel Harekât: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938

İLK GELENLER TARAMADAN GEÇİRİLDİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden daha önce dönenlerin de şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildiğini, şüphelilerin testlerinin yapıldığını bildirdi. Twitter’daki hesabından yaptığı son paylaşımında Koca, şu bilgileri verdi: “Umreden daha önce dönenler, tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz.”

GELMEDEN ÖNCE KONTROL YAPILDI



Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına engel olmak için 27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla Türkiye’den umre amaçlı seyahatlere izin verilmediğini bildirdi. Açıklamada, “Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan’a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir” denildi.

BURSALI 403 KİŞİLİK UMRE GRUBU KARANTİNADA



Bursa’dan umre ziyareti için gittikleri Suudi Arabistan’dan önceki gece dönen 403 kişilik kafile, Ankara’daki testlerin ardından öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Kafilede bulunan 2 kişinin ateşinin yüksek olması sebebiyle tedavi altına alındığı ve yapılan sağlık testlerinin sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

DIŞİŞLERİ’NDE KRİZ MERKEZİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 saat çalışacak koordinasyon merkezi kurduklarını, bakanlıktaki tüm izinlerin de kaldırıldığını açıkladı.

17 ÜLKEYLE KARA VE HAVA ULAŞIMI DURDU



Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 ülkeyle ulaşım durduruldu. Dönen Türk vatandaşları için de süre doldu. Dönebilen Türkler 14 gün karantinada kalacak.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 17 ülkeye sınırlar kapatıldı. Son karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in görüşmesinde alındı. Liderler iki ülke arasındaki kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

17 NİSAN’A KADAR DURDU

Virüsün yayılmaya başlamasının ardından 3 Şubat’ta Çin, 23 Şubat’ta İran, 29 Şubat’ta da Irak, İtalya ve Güney Kore ile uçuşlar yasaklandı. Son olarak da Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Bulgaristan ve Hollanda’ya uçuşlar 17 Nisan’a kadar durduruldu.

GELENE KARANTİNA ŞARTI



Bu ülkelerle birlikte Azerbaycan ve Gürcistan’daki Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerin yurda dönüşleri için verilen süre dün itibarıyla bitti. Ayrıca son 14 gün içinde bu ülkelerden birinde bulunmuş olanların Türkiye’ye girişi de yasak. Türk vatandaşları ise 14 gün gözlem sonuçlara göre gerekirse karantina altında olacaklar.

DENİZDE DE TEDBİR



Deniz sınırlarında da önlemler artırıldı. Türkiye limanlarına gelen gemilerin 24 saat önce yapması gereken bildirim zorunluluğu 48 saate çıkarıldı. Gemilerin son gittikleri 10 limana ve bu limanlardan yolcu alıp almadıklarına da bakılacak. Önlemler kapsamında İran’la kara ve demiryolu, Irak ve Bulgaristan’la da demiryolu ulaşımı durduruldu.

9 AB ÜLKESİNDEN DÖNÜŞ İÇİN SON GÜN



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı’nda Çankaya Köşkü’nde koronavirüse yönelik tedbirlerle ilgili toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yer aldığı toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan video konferansla katıldı. Toplantıda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşlarla ilgili planlama yapıldı. Dönmek isteyenler bugün Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracak. Yarın 24.00’e kadar dönüşler tamamlanacak. Gelenler 14 gün karantina/gözetim altına alınacak.

GECE KULÜBÜNE GEÇİCİ DURDURMA



İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘koronavirüs tedbirleri’ konulu ek genelge gönderdi. Genelgede; umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunmalarının salgının bulaşma riskini artıracağı ifade edildi. Bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin bugün saat 10.00 itibarıyla geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

BURSA’DA DURUŞMALARA KORONAVİRÜS AYARI



Bursa Barosu Başkanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri çerçevesinde yargılama faaliyetlerine düzenleme yapıldığını duyurdu:

• Hukuk ve ceza mahkemelerinde tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlarda faaliyetler sürecek. Mahkemelerce ikinci bir karar alınana kadar, tarafların huzurunda duruşma yapılmayacak, talimat dosyaları dahil, tanık dinlenmeyecek , yemin celseleri ertelenecek.

• Duruşma günü önceden tayin edilmiş dosyalarda, tarafların yokluğunda ara kararlar müzekkereler yazılarak yerine getirilecek.

• Salgından önce, son duruşmaya katılmış olan veya mazeret bildirmiş taraflara, yeni duruşma günü tebliğ edilecek.

• Karar aşamasında olan dosyalarda her iki tarafın yokluklarında karar verilebilecek.