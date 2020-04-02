Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesinin tramvay yolunu yapacak
Türkiye'nin sağlık altyapısına değer katacak şehir hastanelerinden birinin yapımı da Kocaeli'nde sürüyor. İnşaatı süren şehir hastanesinin tramvay hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tramvay hattının proje inşasının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararının, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.
Hattın yaklaşık maliyetinin 300 milyon lira öngörüldüğü belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şunları kaydetti:
"Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın Bakanlığımıza devri konusundaki en önemli kısmı hallettik. Bu devir işlemi henüz bitmedi. Meclis kararı gibi işlemlerimiz var ama büyük bir kısmı, önemli kısmı halledilmiş oldu. Bu konuda bize yardımcı olan başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
AA