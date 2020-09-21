21 Eylül 2020 Pazartesi 21:26 | Son Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdu... Çamlıca Kulesinden yayınlar başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından Çamlıca Kulesi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Kirlilik yapan çok sayıda istasyon kuleleri yerine şimdi 369 metre ile Avrupa'nın en uzunu Çamlıca Kulesinden radyolar yayın yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Çamlıca Kulesi'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin dünyada bir ilk olduğunu ve tek kulede 100 radyonun bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kirlilik yapan çok sayıda istasyon kuleleri yerine şimdi 369 metre ile Avrupa'nın en uzunu Çamlıca Kulesinden radyolar yayın yapmaya başladı."
Dünya'da ilk!— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 21, 2020
Tek Kulede 100 Radyo!
Kirlilik yapan çok sayıda istasyon kuleleri yerine şimdi 369 metre ile Avrupa'nın en uzunu Çamlıca Kulesinden radyolar yayın yapmaya başladı.
İletişim #UlaşıncaBaşlar pic.twitter.com/bcR7lppIpH