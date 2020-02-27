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  3. Türk-Rus heyetinin 'İdlib' görüşmeleri bugün devam ediyor

Türk-Rus heyetinin 'İdlib' görüşmeleri bugün devam ediyor

Türk-Rus heyetinin 'İdlib' görüşmeleri bugün devam ediyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığında, İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmeler bugün devam edecek. Heyetler saatler 14.00'de bir araya gelecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığında, İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmeler bugün devam edecek. Heyetler saatler 14.00'de bir araya gelecek

HEYETLER DÜN BİR ARAYA GELMİŞTİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda üçüncü tur görüşmeler için heyetler Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmelere, yarın kaldığı yerden devam edilecek.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı.


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