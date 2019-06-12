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12 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 01:18

TürkMedya'ya Kızılay'dan ödül

TürkMedya'ya Kızılay'dan ödül

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen “Türk Kızılayı 150. Yıl Etkinlikleri Projesi” kapsamında Kızılay bağışçılarını madalya ile ödüllendirdi. 

Bülent ŞANLIKAN

Türkiye ve dünyanın her yerinde muhtaçların yardımına koşan Türk Kızılayı’nın kuruluşunun 150. Yılı etkinlikleri kapsamında bağışçılara teşekkür gecesi düzenlendi. TürkMedya'nın da sponsor olduğu ve ödüllendirildiği geceye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sanat ve iş dünyasından davetliler katıldı. İnsani yardımlarda bir dünya markası olduklarını belirten Kızılay Başkanı Kerem Kınık, şöyle konuştu: “Stratejimizi ülkemizin 2023 ve 2071 kalkınma hedefleri ile uyumlu olacak tarzda ele aldık. Yoksulluk ve küresel açlıkla mücadele edeceğiz. İslam Kalkınma Bankası ile vatandaşlarımıza yönelik geniş çaplı ekonomik güçlendirme ve değer zinciri programı başlatıyoruz.” 

TürkMedya tarafından sahiplenilen Hilal-i Ahmer’i simgeleyen eser, Çini tasarımcısı Emel Basut Gemici tarafından yapıldı. 

Eserler açık arttırmayla satıldı

Sanatla insani yardımı birleştiren farkındalık projesinde, ressamların hazırladığı 8 küçük, 5 büyük hilalden oluşan özel seri koleksiyon yer aldı. Eserler müzayedede açık arttırmayla satışa sunuldu. Elde edilen gelir Türk Kızılay’ın yardım projelerine fon olarak aktarılacak. 

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