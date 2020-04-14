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Türkiye'ye asırlık moral

Türkiye'ye asırlık moral

Koronayı yenen 96 yaşındaki Kasım Akyüz, hastalıkla mücadelenin sırrını paylaştı: “Karamsarlığı sevmem, pozitif yaşarım.”

GÜRKAN ATA

Samsun’da 20 Mart’ta eşi vefat eden Kasım Akyüz’e taziyede bulunan bir akrabasının korona tespit edildi. Kasım Dede, hiçbir semptom olmamasına rağmen oğlu Yusuf’la tahlil yaptırdı. İkisi de pozitif çıktı. 11 gün tedavi gören baba-oğul, 8 Nisan’da taburcu oldu. Hastalığı nasıl yendiğini AKŞAM’a anlatan Kasım Dede, “Yaşım 96. Ölüm riskim çok büyüktü. Ancak ben öyle düşünmedim. ‘Biz neler gördük seni de yenerim korona’ dedim. Çok şükür atlattık” dedi. Çiftçilik yapan Kasım Dede, güçlü bir bağışıklık sisteminin sırlarını da paylaştı:

POZİTİF YAŞIYORUM

“Hep doğal beslenirim. 80 yıldır namaz kılıyorum. Çok yürürüm, erken yatar erken kalkarım. En çok ev yapımı yoğurt yerim. Her şeyi zamanında ve kararında yaparım. Yemeği çok yavaş yerim. Ağzıma sigara ve alkol değmedi. Karamsarlığı sevmem, pozitif yaşarım.” 

KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN

Babası gibi sağlığına kavuşan Yusuf Akyüz (65) de koronayı yenmek için düzenli yaşamanın önemine vurgu yaptı: “Dağlarda gezmeyi, yürümeyi severim. Babam gibi sigara alkol yok. Erken teşhis olmasaydı kötü sonuçlanabilirdi. Öncelikle herkes evde kalsın. Bu virüse yakalananlar umutsuzluğa kapılmasın. Biz yendik, onlar da yener.”


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