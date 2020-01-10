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  3. 'Türkiye'nin Otomobili'nin belgeseli yayınlandı

'Türkiye'nin Otomobili'nin belgeseli yayınlandı

'Türkiye'nin Otomobili'nin belgeseli yayınlandı

Herkesin büyük beğenisini kazanan Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım hikayesi mini bir belgesel haline getirilerek yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yılın son günlerinde tanıtılan ve büyük beğeni alan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni video yayınlandı. 


Videoda aracın tasarım hikayesine değinildi. Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım süreci belgeselde yer aldı.

İşte o video:

 

 


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