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  • Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak
11 Eylül 2020 Cuma 16:48 | Son Güncelleme:

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak

Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında 20 saat süreyle Sadrazamköy sahasında atış eğitimi için yeni Navtex ilan ettiğini açıkladı. Daha önceki Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.

Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edilmişti. İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 1 Eylül'e kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 11 gün uzatılmıştı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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