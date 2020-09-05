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  3. Türkiye'den Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki
05 Eylül 2020 Cumartesi 21:33 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki

Türkiye'den Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki
AA

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını "derin endişeyle karşıladıklarını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakının uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından reddedildiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Hal böyle iken, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir."

Açıklamada, "Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." çağrısı da yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

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Türkiye'den Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki
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