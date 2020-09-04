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  3. Türkiye'den Kosova ordusuna destek: 910 bin dolarlık teçhizat hibe edildi
04 Eylül 2020 Cuma 17:01 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Kosova ordusuna destek: 910 bin dolarlık teçhizat hibe edildi

Türkiye'den Kosova ordusuna destek: 910 bin dolarlık teçhizat hibe edildi
AA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kosova Güvenlik Gücüne (FSK) yaklaşık 910 bin dolar değerinde kişisel teçhizat hibe edildi.

Türkiye ile Kosova arasındaki Askeri Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kosova Güvenlik Gücüne, yaklaşık 910 bin dolarlık askeri üniforma, pilot üniforması, kamuflaj, kışlık mont ve diğer eşyalardan oluşan kişisel teçhizat malzemeleri hibe olarak verildi.

AA'da yer alan habere göre, Kosova’nın başkenti Priştine'deki "Adem Yaşari" kışlasında düzenlenen törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay İsmail Cenkeri Ersöz ve FSK Lojistik Subayı Binbaşı Nazmi Zogaj katıldı.

Zogaj, yapılan hibe ve Türk ordusu ile devletinin FSK'ye sürekli desteğinden ötürü teşekkürlerini sundu.

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