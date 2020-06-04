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  3. Türkiye'den Andorra'ya tıbbi malzeme yardımı
04 Haziran 2020 Perşembe 18:26 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Andorra'ya tıbbi malzeme yardımı

Türkiye'den Andorra'ya tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde Andorra'ya tıbbi malzeme yardımı yaptı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, Kovid-19 ile mücadelede kullanılan yüz maskelerin olduğu kolileri Andorra Dışişleri Bakanı Maria Ubach Font'a teslim etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu, sosyal medya hesaplarından "Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede uluslararası dayanışmanın bayraktarlığını yapmaya devam ediyor." paylaşımına yer verdi.

Andorra Dışişleri Bakanı Font da twitter hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükelçi Cihad Erginay ve Başkonsolos Güçlü Kalafat'ı burada ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Türkiye ve Andorra, karşılıklı iyi ikili ilişkilerine devam etmektedir. Maske bağışından dolayı Türkiye Dışişleri Bakanlığına ve Dilma tekstile çok teşekkür ederiz."
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