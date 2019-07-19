Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bir eğitim kurumunu hedef alan bu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, Kabil Üniversitesinin yakınında meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

AA