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  3. Türkiye'de koronavirüste son durum: Can kaybı 574'e yükseldi, iyileşen hasta sayısı bini geçti

Türkiye'de koronavirüste son durum: Can kaybı 574'e yükseldi, iyileşen hasta sayısı bini geçti

Türkiye'de koronavirüste son durum: Can kaybı 574'e yükseldi, iyileşen hasta sayısı bini geçti

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de son durumu açıkladı. Can kaybı 574'e yükseldi

Sağlık Bakanlığından, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 73 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 27 bin 69'a, can kaybının ise 574'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının ise 1042 olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Koca: Test sayısında 20 bini aştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüse fırsat tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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