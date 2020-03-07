Türkiye'de hangisi diğerlerinden daha azdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

"Türkiye'de hangisi diğerlerinden daha azdır?" sorusunun yanıtı ekran başındakiler tarafından merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



TÜRKİYE'DE HANGİSİ DİĞERLERİNDEN DAHA AZDIR?



A: Adı "eli"yle biten il sayısı



B: Adı "şehir"le biten il sayısı

C: Adı "man"la biten il sayısı

D: Adı "kale"yle biten is sayısı

Doğru cevap: D Adı "kale"yle biten is sayısı