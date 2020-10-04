04 Ekim 2020 Pazar 15:46 | Son Güncelleme:
Türkiye-Yunanistan toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
DHA
Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun detaylarının görüşüleceği 5 Ekim'deki toplantı ileri bir tarihe ertelendi.
Güvenlik kaynakları, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun detaylarının görüşüleceği 5 Ekim'deki toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu
DHA'da yer alan haberde NATO Karargahı'nda, yarın yapılması planlanan toplantının tamamen teknik nedenlerle ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesine karar verildi.
Kararın iki ülke tarafından ortak alındığı öğrenildi.