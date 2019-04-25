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  3. Türkiye ve Katar'ın ortak tatbikatı Şahin-21 devam ediyor

Türkiye ve Katar'ın ortak tatbikatı Şahin-21 devam ediyor

Türkiye ve Katar'ın ortak tatbikatı Şahin-21 devam ediyor

Türkiye ve Katar tarafından 23 Nisan'da başlayan Şahin-21 (Falcon) Katar-Türkiye Fiilî Hava Kuvvetleri Tatbikatı devam ediyor.

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Katar’ın ev sahipliğinde 23 Nisan tarihinde başlayan Şahin-21 Tatbikatı, Katar ve Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile icra ediliyor.

30 Nisan’a kadar sürecek olan tatbikatta Türk ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlıyor.

Tatbikata; Hava Kuvvetlerimizden 3 adet F-16 uçağı, uçuş ve bakım mürettebatı ile katılım sağlamaktadır.

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