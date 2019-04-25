Türkiye ve Katar'ın ortak tatbikatı Şahin-21 devam ediyor

Katar’ın ev sahipliğinde 23 Nisan tarihinde başlayan Şahin-21 Tatbikatı, Katar ve Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile icra ediliyor.

30 Nisan’a kadar sürecek olan tatbikatta Türk ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlıyor.

Tatbikata; Hava Kuvvetlerimizden 3 adet F-16 uçağı, uçuş ve bakım mürettebatı ile katılım sağlamaktadır.