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  3. Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı
07 Eylül 2020 Pazartesi 23:21 | Son Güncelleme:

Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı

Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı
AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesinin, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusu için yapıldığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesinin, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusu için yapıldığını duyurdu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fatih sondaj gemisinin fotoğraflarına da yer verdi.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçtiğini belirten Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesi tarihimizin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 kuyumuz için yapıldı. Türkiye'nin kaderini değiştiren keşfimiz, emin ellerde artık daha güçlü."
Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı
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