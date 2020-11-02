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02 Kasım 2020 Pazartesi 10:02 | Son Güncelleme:

Türkiye-İran sınırındaki duvarda sona doğru: Havadan görüntülendi

Türkiye-İran sınırındaki duvarda sona doğru: Havadan görüntülendi
İHA

Türkiye-İran sınırında terörle mücadele tedbirleri kapsamında sınır hattında yapılan yüksek güvenlikli duvarda sona yaklaşıldı. Yıl sonu itibarıyla tamamlanması planlanan duvar havadan görüntülendi.

Terörle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye-İran sınırı hattında yapılan yüksek güvenlikli duvarın son durumu havadan görüntülendi.

İHA'da yer alan habere göre, Türkiye-İran sınır hattı boyunca örülen duvarların sonuna gelindi. Türkiye-İran sınır hattında son yıllarda artış gösteren insan kaçakçılığı ve sınır güvenliği ihlalleri sürekli tepkiye yol açmıştı. Hem insan kaçakçılığı hem sınır güvenliği ihlalleri için yapılan güvenlik duvarında sona gelindi. Sınırda yapılan gece görüş, termal ve sensörlü kameralar sayesinde ise olağanüstü durumların hemen önüne geçilmesi sağlanacak. Sınır boyunca uzanan güvenlik duvarının yanında yapılan yol ile de sınır güvenliği 24 saat kontrol edilecek.

“Sınır Duvarı Projesi, bu yılın sonu itibarıyla tamamlanıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haziran ayında Türkiye-İran sınır duvarını incelemiş, Sınır Duvarı Projesinin, bu yılın sonu itibarıyla tamamlanacağını belirtmişti.

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