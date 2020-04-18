"Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göre hangisi göçüşme tanımına uygun bir örnektir?" sorusu geceye damgasını vurdu! Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 18 Nisan Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



TÜRKÇEDEKİ DİL BİLGİSİ KURALLARINA GÖRE HANGİSİ GÖÇÜŞME TANIMINA UYGUN BİR ÖRNEKTİR?



A: Biradere "bilader" demek



B: Kirpiğe "kiprik" demek

C: Çarşambaya "çarşanba" demek

D: Pantolona "pantalon" demek

Doğru cevap: B Kirpiğe "kiprik" demek

Göçüşme (dil bilim) kimi sözcüklerde seslerin yer değiştirmesi olayı. Türkçe de daha çok "r" ya da "l" ünsüzünün bulunduğu sözcüklerde birinci hecenin sonundaki sesle, ikinci hecenin başındaki ses, birbirinin yerine geçer.