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  • Türk SİHA'lar işgalci Ermenistan'ın kabusu oldu: ABD'li şirkete "Satışları durdurun" çağrısı
06 Kasım 2020 Cuma 09:41 | Son Güncelleme:

Türk SİHA'lar işgalci Ermenistan'ın kabusu oldu: ABD'li şirkete "Satışları durdurun" çağrısı

Türk SİHA'lar işgalci Ermenistan'ın kabusu oldu: ABD'li şirkete "Satışları durdurun" çağrısı

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan ve işgalci Ermeni ordusunun kabusu olan Türk SİHA'ları ABD'deki Ermeni lobisini harekete geçirdi.

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan ve işgalci Ermeni ordusunun kabusu olan Türk SİHA'ları ABD'deki Ermeni lobisini harekete geçirdi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre ordusunu yeni nesil silahlarla güçlendirerek işgalci Ermenistan'a ait binlerce araç, silah ve füze sistemini imha ederek cephede ezici üstünlük sağlayan Azerbaycan, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerleyişini sürdürürken, dağılmakta olan birliklerini toparlamak için cepheye paralı askerler yollayan Ermenistan ordusu ise sahada mağlup olunca farklı yöntem arayışlarına girmeye başladı.

ERMENİ LOBİSİNDEN ABD'Lİ ŞİRKETE SİHA MEKTUBU

İki ülke arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan Türk yapımı insansız hava araçlarına yönelik harekete geçen Ermeni lobisi, SİHA'larda kullanıldığını öne sürdüğü yedek parçalara yönelik ABD'li teknoloji şirketi Garmin'e bir mektup yazdı.

'SATIŞLARI DURDURUN' ÇAĞRISI

Amerika Ermeni Milli Komitesi, mektubunda SİHA'larda kullanıldığını öne sürdüğü ABD'li teknoloji şirketlerine ait parçaların Türkiye ve Azerbaycan'a olan tüm satışlarının durdurulmasını istedi.

ABD'li teknoloji şirketi Garmin ise Ermeni lobisinin iddiası üzerine, Türk yapımı SİHA'lar hakkında inceleme başlatıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

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