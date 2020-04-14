Türk profesör başardı! Koronavirüs aşısıyla ilgili önemli gelişme

Rektör Çalış, bu çok önemli gelişmeyi Twitter'dan şu sözlerle duyurdu:

'Üniversitemiz Aşı Araştırma Merkezi ERAGEM’de Covid-19 Hastalığı virüsünün tüm gen haritası çıkarıldı. Aşı geliştirme çalışmaları için kritik öneme sahip olan bu aşamayı da başarılı bir şekilde tamamlayan Prof.Dr.Aykut ÖZDARENDELİ ve ekibimizi tebrik ediyorum.

Bütün dünyayı etkileyen bu pandemide ülkemizde dolaşımda olan virüsün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarılması aşı geliştirme çalışmaları ve ileri araştırmaların yapılabilmesi için oldukça önemlidir.

Rektörlük olarak bugüne kadar olduğu gibi bunda sonra da araştırmacılarımıza her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.'

VİRÜSÜ İZOLE ETMEYİ BAŞARMIŞTI

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, daha da önce virüsü izole etmeyi başarmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu önemli gelişmeyi 'Aşı çalışmaları için öncelikle başarılması gereken, virüsün izole edilmesiydi. İki bilim adamımız bunu başarmış durumdalar.' diyerek duyurmuştu.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Bu önemli gelişmeyle ilgili Erciyes Üniversitesi'nden de açıklama yapıldı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, izole edilen SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki genomunun yeni nesil sistemle dizilenerek gen haritasını elde ettiklerini açıkladı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınına karşı yürütülen bilimsel çalışmalarda görev yapan ve Türkiye'de virüsü izole etmeyi başaran iki bilim insanından biri olan Özdarendeli, gen haritasını dünyadaki SARS-CoV-2 virüsü gen dizilimlerinin paylaşıldığı platformunda "EPI_ISL_424366" kodu ile yayınladıklarını ve gen veri bankası olan GenBank'a elde ettikleri tüm virüs genomunun "#2333526" numarasıyla da kayıt edildiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Üniversitemiz Aşı Araştırma Merkezi ERAGEM’de Covid-19 hastalığı virüsünün tüm gen haritası çıkarıldı.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde (ERAGEM) izole edilen SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki ( 30 kilobaz) genomu yeni nesil dizileme sistemiyle (Illumina NextSeq 550) dizilenerek gen haritası elde edilmiştir. İzole edilen virüsün tüm gen dizilimi dünyadaki SARS-CoV-2 virüsü gen dizilimlerinin paylaşıldığı GISAID platformunda EPI_ISL_424366 kodu ile yayınlamıştır. Ayrıca, gen veri bankası olan GenBank’a elde edilen tüm virüs genomu 2333526 numarasıyla da kayıt edilmiştir.

Yapılan soy ağacı analizleri sonucunda, Kayseri Şehir Hastanesinde yatan bir hastadan izole edilen virüsün genetik olarak Avustralya, Kanada, İngiltere ve Kuveyt’den bildirilen virüs suşlarına yakın olduğu ortaya çıkarılmıştır. Çin’de ilk olarak izole edilen Wuhan suşuyla karşılaştırıldığında ise toplam 6 mutasyon belirlenmiştir. Ayrıca, ERAGEM’de yapılan çalışmalar kapsamında izole edilen virüsün gen diziliminde GISAID platformunda 13 Nisan 2020 tarihi itibariyle yayınlanan 3592 adet SARS-CoV-2 virüsü gen dizilimlerinde bulunmayan bir mutasyon tespit edilmiştir. Aynı mutasyonun Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı tarafından GISAID platformunda paylaşılan gen diziliminde de mevcut olduğu görülmüştür. GISAID platformunda yayınlanan diğer ülkelere ait gen dizilimlerinde bulunmayan bu mutasyonun ülkemizde dolaşımda olan SARS-CoV-2 virüsüne özgü olup olmadığının ortaya konulması için daha fazla gen dizilimlerinin taranmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bütün dünyayı etkileyen bu pandemide ülkemizde dolaşımda olan virüsün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarılması aşı çalışmalarının başlatılabilmesi ve ileri çalışmaların yapılabilmesi için oldukça önemlidir. Bu süreçlerin kısa zaman içerisinde başarılı bir şekilde tamamlanması ile aşı geliştirme çalışmalarına başlamak için hazır hale gelinmiştir.

Erciyes Üniversitesi ERAGEM Müdürü Prof.Dr. Aykut Özdarendeli yaptığı değerlendirmede, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan proje daveti üzerine COVID-19’a karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını, davet kapsamında proje önerilerini hazırlayarak 3 Nisan 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı TUSEB’e sunduklarını ifade ederek, değerlendirme aşamasında bulunan proje önerilerinin desteklenmesi durumunda COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmalarına ivedi olarak başlayacaklarını belirtmiştir.

Aşı geliştirme çalışmaları için kritik öneme sahip olan bu aşamayı da başarılı bir şekilde tamamlamış olmalarından dolayı başta Prof.Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini tebrik ediyoruz. Rektörlük olarak bugüne kadar olduğu gibi bunda sonra da araştırmacılarımıza her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.'