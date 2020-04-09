Türk Kızılay ve TikTok Covid-19'a karşı seferber oldu

Türk Kızılay’ın “Önlemini Al Sağlıklı Kal” kampanyası için kendi içeriklerini oluşturan tanınmış TikTok fenomenleri, Koronavirüsten nasıl korunabileceğimizi ve alınması gereken tedbirleri videolar aracılığıyla anlatıyor. Bu kapsamda TikTok fenomenleri Covid-19 farkındalık çalışmaları ve toplum sağlığı için paylaşımlar yapıyor. Hastalıktan nasıl korunulacağına dair içerikler paylaşılan videoların yanı sıra kullanıcılar da kendilerine has önlemlerini #önlemalsağlıklıkal etiketiyle paylaşabiliyorlar.

İşaret diliyle anlatılan önlemler

Covid-19’dan korunmak amacıyla yapılan paylaşımlarda eğlenceli olduğu kadar öğretici videolar da bulunuyor. Farkındalık amacıyla videolar paylaşan 14 içerik üreticisi, 14 önemli kuralı; evlerini nasıl temizledikleri, hijyen kurallarını, evde nasıl vakit geçirdikleri gibi eğlenceli videolarla takipçilerine aktarıyorlar.

Kızılay’ın oluşturduğu kampanya kapsamında #önlemalsağlıklıkal etiketiyle yapılan paylaşımlarda işaret diliyle alınması gereken önlemleri anlatan kullanıcılar da var. Ellerini nasıl yıkadıklarını gösterenler, sosyal mesafeyi nasıl koruduklarını komik videolarla kurgulayan fenomenler de ilgiyle takip ediliyor.

Kızılay’ın katkılarıyla Covid-19 bilgilendirme sayfası

Global farkındalık çalışmalarını Dünya Sağlık Örgütü ile yürüten TikTok, Kızılay tarafından hazırlanan Covid-19 bilgilendirme sayfasının da resmi destekçisi oldu. Anasayfada herkesin gördüğü “Covid-19” butonu ile erişime açık olan bilgilendirme sayfasında içerikler paylaşılıyor. Öte yandan Türk Kızılay kendi TikTok hesabından profesyonel kadrosu tarafından hazırlanan psikososyal destek videolarını da sunuyor. Bu paylaşımlarda ruh sağlığını güçlü tutmak için yapılması gerekenler, çocukların sağlıklı gelişimi için neler yapılması gerektiği, dikkat ve bellek etkinlikleri gibi içerikler takipçilerin beğenisine sunuluyor.