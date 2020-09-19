Türk doktordan bir ilk! 6 cm'lik kesikle aort kökünü kapakla değiştirdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi uzmanlarından Kalp ve Damar Cerrahisi doktoru Doç. Dr. Mehmet Kaya ile ekibi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Dr. Kaya, uyguladığı yöntem ile klasik açık kalp ameliyatı yapmadan 25 yaşındaki hastası Burak Karabıyık’ın iki kaburga kemiği arasından açtığı 6 cm’lik kesikle aort kökünü kapak ile değiştirmeyi başardı. Daha önce daralan damarına stent konulan ve kalp etrafındaki sıvı birikmesine müdahale edilen Karabıyık kısa sürede sağlığına kavuştu.

EN KOMPLEKS AMELİYAT



Dr. Kaya, AKŞAM’a Türk tıp dünyasında heyecan uyandıran yöntemi anlattı: “Biz bu ameliyatı yıllardır iman tahtasının üçte birini keserek yapıyorduk. Bu anlamda da bu ameliyatı en yaygın yapan ülkelerden biriydik. Artık bu zorlu ameliyatı kaburgalar arasına taşıdık. Kalpten çıkan aort damarının genişlemesi ki biz buna ‘içinizdeki balon’ diyoruz ve bu damarın içindeki aort kapağın yetmezliğinin giderilmesi kalp cerrahisinin en kompleks ameliyatlarından biridir. Dünyada da zaten bu tür bir ameliyatı gerçekleştiren cerrah sayısı bir elin parmaklarını geçmez.”

HER YÖNDEN AVANTAJLI

“Klasik ameliyatta hastalar minimum 2 ay sırt üstü yatmak zorunda. Bu ameliyattan sonra istedikleri gibi yan yatabilirler. Ayrıca kozmetik olarak beden görünümü bu tarz ameliyatların yapılmasında önemli bir faktör. Kimse bedeninde ortalama 24 cm uzunluğunda dik bir yara izi istemez. Klasik ameliyatta saç taramayı bile hastalarımıza 2 ay önermiyoruz. Yeni yöntemin sağlık ekonomimize de katkısı büyük. Şöyle ki küçük kesili kalp ameliyatı olan hastaların yoğun bakım ve servis yatış süreleri de haliyle kısa oluyor.”