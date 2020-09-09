Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu! Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir?

Milli Savunma Bakanlığı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

Kahraman silah arkadaşımız Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN KİMDİR?

Sezgin Erdoğan bir süredir İdlib harekât bölgesinde görev alıyordu. Görevi esnasında rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Ağustos 2019'da İstanbul Bağcılar'daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanmıştı.

Sezgin Erdoğan'ın eşi de Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapıyordu.