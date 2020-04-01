TÜBİTAK memur alımı yapacak! TÜBİTAK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TÜBİTAK memur alımı başvuruları adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. TÜBİTAK, yurtiçindeki bilim insanlarına yönelik ilk kez başlattığı Ulusal Lider Araştırmacılar Programı’na da daha önce başvuru almıştı. Başta mühendislik bölümlerinden mezun olmak üzere, ilanda belirtilen diğer şartları karşılayan 36 kişi personel olarak istihdam edilecek. Detaylar haberimizde…

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TÜBİTAK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı ile Araştırma Destek Programları Başkanlığı’nda (ARDEB) görevlendirilmek üzere toplamda 36 memur alımı yapılacak.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ARDEB bünyesinde Ankara'da görev yapmak üzere çeşitli meslek gruplarından 32 personel alınacak. BİLGEM'e bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı bünyesinde Kocaeli'de görev yapmak üzere ise 4 personelin istihdamı sağlanacak.

Memur alımları için başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden 22 Nisan’a kadar yapılabilecek.

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TÜBİTAK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu’nun internet sayfalarında yayımlanacak.

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