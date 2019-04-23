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  3. TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucu, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

AA

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