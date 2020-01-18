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  3. TRT'den yeni belgesel: Usta Eller Masalı

TRT'den yeni belgesel: Usta Eller Masalı

TRT'den yeni belgesel: Usta Eller Masalı

TRT Belgesel’in yeni projesi Usta Eller Masalı 19 Ocak Pazar günü seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Osman Öztürk’ün, yapımcılığını ise Abdullah Eryılmaz’ın üstlendiği, Usta Eller Masalı, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ve onların son temsilcilerininin hikayelerine odaklanıyor.

19 Ocak'ta ekrana gelecek olan birinci bölümde, babasından öğrendiği cirit yarışlarını devam ettirmeye çalışırken bir yandan da geçimini sağlamak için at sırtında çobanlık yapan, Atçı Fakı olarak nam salmış, Mustafa Ayhan'in hikayesine tanık olacağız.


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