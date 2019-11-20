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  3. 'Tosuncuk'un yeni iş kurduğu ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni iş kurduğu ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni iş kurduğu ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı. 'Tosuncuk' lakaplı Aydın'ın sevgilileri adına restoran açıp ev aldığı, ayrıca paravan şirketlerle iş yaptığı belirtildi.

Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Kiev'de ortaya çıktı. Sık sık ünlü eğlence merkezi Arena City'ye gittiği anlaşıldı.

RESTORAN ALIP EV AÇMIŞ

Mehmet Aydın'ın izine Ukrayna'da rastlandı. Kiev'deki Arena City'de mağdurlarla karşılaştı. Ama yine kaçtı. Tosuncuk'un sevgilileri adına restoran açıp ev aldığı vurgulandı.

ET SATIYOR

Tosuncuk'un ayrıca paravan şirketlerle döner büfelerine et sattığı iddiası da ortaya atıldı. (Takvim)


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