Bakan Pekcan 'virüs fırsatçılarını' böyle uyardı: Hapse kadar cezası var

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle;

Bakanlık olarak maskeler için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Geçen hafta 13 firmanın ürünü takibe alınıp 9'una ceza kesilmiştir.

Koronavirüs fırsatçılarına 81 İlde eş zamanlı denetim!

Son 2 günde 175 bin şikayet geldi. Hepsinin şikayetlerine dönüş sağlayacağız.

FİRMALARA MASKE UYARISI

1 milyar 300 bin üretim kapasitesi bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Burada gereken yetkilerimizi kullanarak Türk Ceza Kanunlarına uygun bir şekilde gerekeni yapacağız.

Firmalara sesleniyorum; Maskeler konusunda önceliğimiz kendi vatandaşımızın ihtiyacı.

İnternet üzerinden satışlarla ilgili de gereğini yapıyoruz.



Perakende marketlerde nasıl bir ceza uyguluyorsak aynı cezayı internet siteleri için de yapıyoruz.



Hapis cezasına kadar cezası var.

