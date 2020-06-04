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  3. Tıbbi yardım malzemesi taşıyan TSK'ye ait uçak Nijer'e indi
04 Haziran 2020 Perşembe 19:28 | Son Güncelleme:

Tıbbi yardım malzemesi taşıyan TSK'ye ait uçak Nijer'e indi

Tıbbi yardım malzemesi taşıyan TSK'ye ait uçak Nijer'e indi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs ile mücadele kapsamında tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Nijer'e iniş yaptığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Nijer'e iniş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Nijer'e indi" ifadesine yer verildi.

(AA)

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