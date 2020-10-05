THY ekim ayı uçuş planını duyurdu: Biletlemelerde sınırsız değişiklik yapılabilecek

Türk Hava Yolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ekim ayı uçuş planı duyuruldu.

Koronavirüs döneminde plan yapmanın ne kadar zor olduğunun hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz."

Seyahat edeceklere yeni imkanları sunmaktan mutluluk duyduklarını aktaran THY, açıklamalarını şöyle devam ettirdi:

"21 Mart 2020-31 Aralık 2020 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi, 24 Ekim tarihine kadar uygulanacak yaz tarifesi uçuşlarımızı göstermektedir."