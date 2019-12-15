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  3. Terörle mücadelede yeni atılım: Kamikaze Mini İHA'lar geliyor

Terörle mücadelede yeni atılım: Kamikaze Mini İHA'lar geliyor

Terörle mücadelede yeni atılım: Kamikaze Mini İHA'lar geliyor

Türkiye’nin terörle mücadelede önemli unsurlarından Kamikaze İHA’lar geliştirilmeye devam ediyor. SSB ile STM arasında imzalanan sözleşme kapsamında 356 tane Kargu-2, güvenlik güçlerimize teslim edilecek.

Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) ile imzalanan sözleşme kapsamında güvenlik güçlerimize 356 tane Kargu-2 teslim edileceğini bildirdi.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demir, “Terörle mücadelenin önemli unsurlarından Kamikaze Mini İHA’larımızı geliştiriyoruz.” dedi.

Paylaşımına bir de video ekleyen İsmail Demir, şu notu düştü:

“STM ile imzaladığımız sözleşmeyle, artırılmış görev süresi, irtifası ve otonomisi, düşük ses seviyesi, geliştirilmiş hedef tespit algoritmasıyla 356 tane Kargu-2 teslim edilecek.”


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