Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,891
  • 6,6239
  • 255.435
  • 90.621
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Terör örgütü Suriye'deki çiftçileri hedef aldı

Terör örgütü Suriye'deki çiftçileri hedef aldı

Terör örgütü Suriye'deki çiftçileri hedef aldı

Terör örgütü YPG’nin Suriye’de tarım arazilerini ateşe vermesinin arkasındaki neden ortaya çıktı.

YPG’nin bir süre önce çiftçilerden hasatlarını ucuz fiyata kendisine satmasını istediği ancak bunu yapmayan çiftçilerin tarlasını yaktığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG, işgal ettiği topraklarda halka zulmediyor. Terör örgütünün Türkiye uzantısı PKK, yurt içinde hendek barikat politikası ile kentlerin içlerinde patlattığı bombalarla sivil vatandaş ve güvenlik güçlerine zarar vererek gerçek yüzünü ortaya koymuştu. YPG ise Suriye’de Türk, Kürt, Arap, Süryani halka terör estiriyor. YPG’li teröristlerin tarım arazilerini yakmasının ardındaki neden ortaya çıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre terör örgütü YPG, mayıs ayı sonlarında buğday hasadına başlama hazırlığı yapan çiftçilerden buğdayı kendisine satmasını istedi. Ancak bunun karşılığında da çok düşük ücret teklif etti. Terör örgütü mensupları bu ücrete “Ya buğdayı bize satarsanız ya da tarlalarınızı yakarız” diye çiftçileri tehdit etti. Terör örgütüne boyun eğmeyen çiftçilerin tarlaları örgüt mensupları tarafından ateşe verildi. Mardin’in Nusaybin ilçesi karşında bulunan Kamışlı Suriye sınır hattında her gün yangınlar görüntülenirken çok sayıda çiftçinin emekleri kül oldu. Teröristler, Tel Abyad ve Mardin’in Nusaybin ilçesi sınırındaki Kamışlı ve Haseke bölgelerindeki 43 köyde 50 bin dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi. Çiftçiler terör örgütüne tepkili.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selena Gomez, Instagram'ı neden sildiğini açıkladı
Yeşilçam'ın ünlü isminden şaşırtan sözler: Yaşlıyım diye...
Demet Akalın: Kimse bana acıdan bahsetmesin
Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti boşanma öncesi mutlu görüntülendi
Ajda Pekkan'ın villası satılamayınca müzeye döndü
<p>Fatih´te Özbekistan uyruklu bir kadının çantasını güpegündüz kapkaç yapan erkek şahıs, devriye at

Fatih´te Kapkaç Kovalamacası

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dağların arasındaki krater gölleri cezbediyor

Pençe Harekatı'nda imha edilen mağara sayısı 118'e çıktı