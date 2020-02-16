Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA'nın haberine göre, Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, bazı teröristlerin Hakurk'taki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralarında 'Harun' kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusu'nun da bulunduğu PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.