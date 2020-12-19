  • $7,6292
  • 9,3591
  • 461.546
  • 1408.32
  • Haberler
  • Güncel
  • Terkedilmiş binada ortaya çıktı! Frigler ölülerinin küllerini bu oyuklara koyuyormuş
19 Aralık 2020 Cumartesi 15:16 | Son Güncelleme:

Terkedilmiş binada ortaya çıktı! Frigler ölülerinin küllerini bu oyuklara koyuyormuş

Terkedilmiş binada ortaya çıktı! Frigler ölülerinin küllerini bu oyuklara koyuyormuş

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde metruk bir binanın temizliği sırasında Friglerin, ölülerini yaktıktan sonra küllerini bıraktıkları oyuklar ortaya çıkartıldı.

Ayazini'ni turizme kazandırma çalışmaları Afyonkarahisar Valiliği'nin öncülüğünde devam ederken yeni bölümlere rastlandı. Eski ve kullanılmayan bir binada yapılan temizlik çalışmaları sırasında birden fazla oyuklar bulundu. Oyukları, Friglerin yaktıkları ölülerinin küllerini bırakmak için kullandıkları bildirildi.

Sosyal medya hesabından bulunan oyukların fotoğrafını paylaşan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, "Arkadaşlarımız Ayazini köyünde var güçleriyle çalışıyor. Bu çalışmalar esnasında, metruk binaların temizliği ile beraber daha önce göremediğimiz yeni eserler ortaya çıkıyor. İşte bugün ortaya çıkardıkları eser: Friglerin yaktıkları ölülerinin küllerini koydukları yer" diyerek konuyu paylaştı.

<p>Peki, genelgenin detaylarında neler var? Sağlık çalışanlarını neler ilgilendiriyor? Genelge nası

Kovid-19 meslek hastalığı oldu… Peki, genelge nasıl ilerleyecek?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkinin av mesaisi

Köylüler topladıkları defneden günlük 500 lira gelir elde ediyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.